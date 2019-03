Was bei Billa und Spar getestet wird, machen andere Geschäfte in Graz auch schon: Hier können Sie auf Müll verzichten!

Auch in den Parks-Cafés sind Kunden mit eigenem Geschirr willkommen © KLZ/Hoffmann

Verpackungsfrei liegt im Trend! Derzeit findet in ausgewählten Grazer Billa- und Spar-Filialen ein Testbetrieb statt: An der Feinkosttheke kann man seine eigene Tupperbox befüllen lassen und spart so die Verpackung ein (wir berichteten). Doch auf Müll zu verzichten, geht mittlerweile in vielen Grazer Betrieben. Nachhaltig einzukaufen ist in Graz am Vormarsch. Wir haben stellvertretend ein paar Adressen für Sie zusammengestellt.

