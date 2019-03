Die gemeinsame Forderung in Sachen Plabutsch-Volksbefragung soll erst der Anfang gewesen sein. KPÖ, SPÖ, Grüne und Neos wollen öfter an einem Strang ziehen.

Ehmann (SPÖ), Kahr (KPÖ), Schwentner (Grüne) und Swatek (Neos) © KK

Sie probten gemeinsam den Aufstand - wenn auch vorerst vergebens: In Graz forderten zuletzt ja KPÖ, SPÖ, Grüne und Neos gemeinsam, die zur umstrittenen Plabutschgondel geplante Volksbefragung vorzuverlegen. Doch sowohl ÖVP-Chef Siegfried Nagl als auch sein Koalitionspartner Mario Eustacchio (FPÖ) lehnten die Forderung ab, die Grazer so schnell wie möglich zu befragen. Erst 2020 soll es so weit sein.

