Nach Rettungsgassen-Chaos Umfrage: Soll es höhere Strafen bei Missachtung geben?

Seit sich nach dem Busunfall auf der Südautobahn am Samstag Einsatzkräfte durch eine verstopfte Rettungsgasse kämpfen mussten, gehen in Internetforen die Wogen hoch. Soll es, wie viele fordern, höhere Strafen für Missachtung der Rettungsgasse geben? Bisher liegen sie bei 72 bis 2180 Euro. Plus: So bilden Sie die Rettungsgasse richtig.