Knapp 15.000 Zuseher werden heute bei beiden Spielen erwartet © APA/ERWIN SCHERIAU

Mithilfe von Inseraten und Internet-Postings, aber auch in ganz persönlichen Gesprächen machen Verantwortliche in Graz auf eine besondere Herausforderung an diesem Sonntag aufmerksam: Eine "unvermeidbare Terminkollision" sorgt dafür, dass insgesamt knapp 15.000 Besucher sowohl zum Spiel des SK Sturm als auch zum Match der 99ers strömen - binnen Stunden am heutigen Nachmittag.

