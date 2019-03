Neuer Ärzte-Bereitschaftsdienst ab 1. April: In einigen Sprengeln sind die meisten Dienste noch nicht besetzt.

Schwieriger Aufbau: Das neue Netzwerk der Bereitschaftsdienste © Fotolia

Die ärztliche Versorgung der Steiermark steht vor großen Veränderungen: Ab 1. April gibt es einen neuen Ärzte-Bereitschaftsdienst, der in Randzeiten und am Wochenende die wohnartnahe Versorgung außerhalb der Spitäler sicherstellen soll. Rund ein Monat vor Beginn sieht man jedoch ein gespaltenes Land: Über 50, 60 und bis 90 Prozent der Dienste sind etwa in Mariazell, Wildon, Deutschlandsberg, Leibnitz, Graz, Aussee besetzt. Andere Regionen bewegen sich nur im niedrigen (teilweise einstelligen) Prozent-Bereich: Feldbach, Weiz, Knittelfeld, Trofaiach, Judenburg, Liezen. Auch Hartberg kämpft mit den Besetzungen.