Naschkatzen und Schleckermäuler schöpfen in Graz wieder aus dem Vollen: In diesen Tagen startet die Eissaison.

Es ist in Graz wieder angerichtet für Eis-Liebhaber © Jürgen Fuchs

Was wäre so ein mildes Wetter ohne Unterlage? Eben. Also starten die Betreiber der Grazer Eissalons in die neue Saison. Zum Teil mit neuen Preisen, in jedem Fall aber mit zahlreichen neuen Sorten.

