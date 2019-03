Facebook

Schluss mit der hohen Kriminalität: Im Theater am Lend kamen am Freitagabend noch einmal 15 der Autoren zusammen, die mit ihrer spannungsgeladenen Literatur Graz für eine Woche in einen riesigen Tatort verwandelt hatten. Dabei wurde erstmals auch der Fine Crime Award – ein mit 5000 Euro dotierter Preis – verliehen, um den die Krimiautoren in sechsminütigen Lese-Sessions kämpften.