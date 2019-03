Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unglaublich - selbst Faschingskrapfen sind nach neuester Erkenntnis gesund! © Jürgen Fuchs

Auf diese Nachricht hat die Welt gewartet – endlich haben wir es schwarz auf weiß. Oder kunterbunt? Egal: „Zucker macht schlank!!!!!!“ Glauben Sie nicht? Dann fragen Sie Werner Höller aus Waldstein (Gemeinde Deutschfeistritz). Tagelang wurde im Waldsteiner Glücksgarten in die Hände gespuckt – am Dienstag rollt nun ein rund zehnköpfiges Team mit Oldtimertraktor und Faschingswagen in Graz an: um die Erkenntnisse der Ernährungswissenschaft auf den Kopf zu stellen.



Das kollektive Aufatmen ist jetzt schon zu hören: Jedes Gramm versteckter Zucker wird zum öffentlich genossenen Schlankmacher. Juchuuuuu!

"Zucker macht schlank", behaupten Werner Höller & Co. aus Waldstein Foto © Werner Höller

Äh, wie bitte? „Alles nur Fake – dastunkn und dalogn????“ Das werden wir noch sehen! Und zwar am Faschingsdienstag, wenn sich der große Faschingsumzug der Kleinen Zeitung um 12.45 Uhr in Bewegung setzt – oder im TV. Der ORF überträgt ja auch heuer wieder ab 13.15 Uhr live in ORF 2!

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.