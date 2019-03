In Graz-Wetzelsdorf wurde am Freitagnachmittag eine Raiffeisenbank überfallen. Der junge Räuber war mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet und bevorzugt eine Sportmarke.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Tatort in der Wetzelsdorferstraße © Michael Ferlin-Fiedler

In Graz läuft derzeit eine Alarmfahndung nach einem Bankräuber. Eine Filiale der Raiffeisen-Landesbank in der Wetzelsdorfer Straße wurde überfallen. Der mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnte Mann betrag gegen 13.30 Uhr die Filiale und bedrohte die Angestellten. Nach dem Überfall flüchtete er mitsamt Beute in noch unbekannter Höhe über die Burenstraße in Richtung Eythgasse.