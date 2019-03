Kleine Zeitung +

Debatte in Graz Plabutschgondel: Opposition fordert geschlossen sofortige Befragung

In dieser Form erstmalig traten am Freitag in Graz KPÖ, Grüne, SPÖ und Neos auf: Sie wollen, dass die Grazer so rasch wie möglich zum Gondelprojekt befragt werden.