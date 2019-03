Ein unbekanntes Täterpaar verübte in betreuten Wohneinrichtungen in Hartberg, Fladnitz an der Teichalm und Stattegg Trickdiebstähle. Die Polizei sucht nun mit dem Phantombild der verdächtigen Frau nach Hinweisen.

Nach den Angaben der Opfer wurden zwei Phantombilder der unbekannten Frau erstellt. © LPD Steiermark

Zwischen 21. Februar und 22. Februar ereigneten sich in Hartberg, Fladnitz an der Teichalm und Stattegg zumindest fünf, zum Teil versuchte, Trickdiebstähle in betreuten Wohneinrichtungen. Opfer wurden ausschließlich betagte oder gebrechliche Personen. Die bisherige Schadenssumme beläuft sich auf rund 2400 Euro.

Die Taten folgte immer demselben Muster: Eine Frau läutet an der Wohnungstür des späteren Opfers und bittet um eine Spende für eine Hilfsaktion. Nachdem sie sich auf diese Weise das Vertrauen der Opfer erschlichen hat, will die Täterin in die Wohnung und bittet um ein Glas Wasser.

Mann schleicht sich in die Wohnung ein

Währenddessen gelingt es dem zweiten, unbekannten Täter sich unbemerkt in die Wohnung einzuschleichen, Bargeld zu stehlen und die Wohnung wieder zu verlassen. Nach dem Diebstahl verabschiedet sich die erste Täterin vom Opfer und verlässt die Wohnung.

Der Diebstahl wird von den Opfern meist erst Stunden nach der Tat bemerkt. In einem Fall wurde beobachtet, dass sich nach dem Verlassen der Wohnung ein Mann zur Täterin gesellte und mit ihr zu Fuß in unbekannte Richtung flüchtete.

Täterbeschreibung Das Täterpaar wird wie folgt beschrieben: Die Frau ist 20 bis 30 Jahre alt und etwa 150 bis 155 Zentimeter groß. Sie ist schlank und trägt dunkle, zurück gebundene Haare, hat ein osteuropäisches Aussehen mit leicht asiatischem Einschlag. Die Frau spricht mit ausländischem Akzent, möglicherweise trug sie eine weiß/schwarz kombinierte Oberbekleidung. Der Mann ist 20 bis 30 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß und hat schwarze, kurze Haare. Näheres ist nicht bekannt.

Aufgrund der Opferangaben wurden zwei Phantombilder der unbekannten Frau erstellt. Sachdienliche Hinweise sind an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Tel. 059 133/60 3333 erbeten.