Am schnellsten erfolgte die Umstellung der Automaten in der Innenstadt © Alexander Tengg

So eine Gebührenerhöhung erledigt sich halt auch nicht von allein. Also müssen im Grazer Stadtgebiet insgesamt 907 Parkscheinautomaten extra aufgesucht und adaptiert werden – gelten doch seit Montag neue Parktarife in der Landeshauptstadt: Erstmals seit sechs Jahren wurden die Gebühren angehoben. Wie berichtet, kostet das Abstellen eines Pkw in der Grünen Zone ab sofort 1,60 Euro pro Stunde. Und zwei Euro in der Blauen Zone (siehe Infobox).