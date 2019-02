Facebook

Mit der Vorratsdose in den Supermarkt: Testbetrieb in Grazer Supermärkten © KK

Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit Ihrer Jausenbox in den Supermarkt und lassen sich darin Ihren Aufschnitt verpacken. In einigen Läden im Großraum Graz ist das mittlerweile Realität: Spar, Billa und Merkur testen auf diesem Wege Möglichkeiten zur Reduktion von Plastikmüll. Das ist aber gar nicht so einfach, wie Richard Kaufmann, Sprecher von Spar, erklärt: „Eigentlich dürfen wir aus hygienischen Gründen keine mitgebrachten Gegenstände benutzen, um die Gefahr auszuschließen, dass sich Keime ausbreiten können.“