Sujetfoto © APA/ROLAND SCHLAGER

Die 49-jährige Radfahrerin aus Graz wurde am Montag bei einer Kollision mit einem Klein-Lkw schwer verletzt. Der 27-jährige Lenker des Klein-Lkw wollte kurz nach 8 Uhr früh von einer Wohnhausanlage kommend in die Algersdorfer Straße in Richtung Norden einbiegen. Zur selben Zeit fuhr die Radfahrerin auf der Algersdorfer Straße in Richtung Süden.