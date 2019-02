Facebook

Bereits vier Attacken auf Taxifahrer in diesem Jahr © Ballguide/Stefan Pajman

Es war eine aufsehenerregende Serie in Graz: Am 10. Jänner verletzte ein Fahrgast, der sich in den Morgenstunden zum UKH Graz bringen ließ, einen Taxilenker mit Tritten so schwer, dass dieser stationär aufgenommen werden musste. Am 16. und am 19. Jänner wurden Taxifahrer mit einer Waffe bedroht und um ihre Einnahmen gebracht. Am 10. Februar spürte eine Taxilenkerin plötzlich eine Waffe im Nacken, als sie am Fahrtziel in Eggenberg stehen blieb. Sie gab Gas, die Männer sprangen - ohne Beute - aus dem Wagen.