Frühlingshaft geht in Graz der Februar zu Ende. Doch schon am Freitag wird es wieder kühler.

Vor allem am Donnerstag: Gastgartenwetter in Graz © Andrea Rieger

Wer heute friert, der sei getröstet: Die Temperaturen steigen nach dem eher frischen Wochenende mit Wochenbeginn wieder an. Am letzten Februartag, dem Donnerstag, kann man sich in Graz nach einem Platz im Gastgarten umschauen. In der Landeshauptstadt können die Temperaturen auf bis zu 20 Grad ansteigen!

