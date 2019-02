Facebook

Starke Rauchentwicklung beim Brand in Peggau © Feuerwehr Peggau

Beträchtlichen Sachschaden richtete am Samstagnachmittag ein Wohnungsbrand in Peggau (Bezirk Graz-Umgebung) an. Gegen 16 Uhr brach in der Wohnküche im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses Feuer aus. Ursache dürfte laut Polizei die Selbstentzündung eines gelagerten älteren Handy-Akkus gewesen sein. Das Feuer griff rasch auf die Kücheneinrichtung über und verrußte auch die übrigen Räume der Wohnung stark.