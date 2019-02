Facebook

Bei den neuen Automaten erfolgt die Tarifumstellung zentral. Bei alten Geräten wird manuell umgestellt © Jürgen Fuchs

Im November wurde es bekannt, ab Montag gilt es: Die Stadt erhöhte die Parktarife zum ersten Mal seit 2013. Künftig wird die Gebühr für eine halbe Stunde in der blauen Kurzparkzone einen Euro kosten (bisher 90 Cent), die Stunde zwei Euro. Die Ausnahmegenehmigung für Bewohner kommt dann auf 240 Euro (für zwei Jahre). Neues auch in der grünen Zone: Für 30 Minuten muss man künftig 80 Cent (bisher 60 Cent) berappen, die Stunde kostet 1,60 Euro, das 24-Stunden-Ticket 9 Euro. Auch teurer werden die grünen Monats- (48 Euro) und Jahrespauschalkarten (460 Euro) sowie die zweijährige Ausnahmegenehmigung (216 Euro). Auch die Preise für die monatliche Parkgenehmigung werden angehoben: Statt wie bisher 8,50 Euro müssen Anrainer in der Blauen Zone dann 10,00 Euro pro Monat für ihre Parkgenehmigung entrichten. In der Grünen Zone wird der Anrainer-Tarif von 7 auf 9 Euro pro Monat angehoben.

