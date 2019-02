Kommende Woche kommt Pamela Anderson zum Elevate-Festival nach Graz. Was sie vom politischen Kurs des österreichischen Kanzlers hält, machte sie nach dessen Besuch bei Donald Trump via Twitter klar.

Pamela Anderson schießt sich auf Kanzler Kurz und Präsident Trump ein © APA/AFP/THOMAS SAMSON

Sie flimmerten in den vergangenen Tagen über die heimischen TV-Bildschirme: Die Bilder des Besuchs von Bundeskanzler Sebastian Kurz bei US-Präsident Donald Trump. Selbst der New York Times war der Besuch des österreichischen Regierungschefs im Oval Office eine Analyse wert. "Trump kultiviert einen Seelenverwandten von einem Kontinent, den er sich oft zum Feind gemacht hat", war etwa in der US-Zeitung zu lesen. Die beiden Politiker eine die Vorliebe für Nationalismus und der Kampf gegen Immigration.