907 Parkautomaten stehen derzeit in Graz zur Verfügung © Fuchs Jürgen

Der Blick in die Bilanz des Grazer Parkgebührenreferates macht deutlich: Die Zahl der Organstrafverfügungen wegen Übertretungen des Parkgebührengesetzes ist seit 2010 um ein Drittel zurückgegangen - und im Vorjahr auf 109.494 Fälle gesunken. Was zunächst erfreulich klingt, liegt laut Referatsleiter Gottfried Pobatschnig aber vor allem in einer Umverteilung: „Seit 2012 überwachen wir auch den ruhenden Verkehr im Sinne der Straßenverkehrsordnung“. Das heißt im Klartext: Manche der Vergehen finden sich nun schlicht und einfach an anderer Stelle der Statistik. Mit den Verstößen gegen die StVO liegt die Zahl der Strafen in Graz im Vorjahr bei 178.935 Fällen - ein ähnlich hoher Wert wie in den Jahren zuvor.

