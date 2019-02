Facebook

Dichte Rauchwolken drangen aus dem Dach des Produktionsbetriebs © BF Graz

Zu einem gefährlichen Einsatz wurde die Berufsfeuerwehr Graz am Freitag gerufen: Teile eines Galvanisierungsbetriebes in der Grazer Puchstraße waren in Brand geraten. "Das Feuer war im Bereich der Verarbeitungsanlage ausgebrochen", erläutert Einsatzleiter Dieter Pilat. Und davon ging auch die größte Gefahr aus: Die Anlage besteht nämlich aus Wannen, die mit Beize gefüllt sind und in die die Metallteile getaucht werden. "Die Beize ist säurehältig und kann daher schwere Verätzungen hervorrufen", so Pilat weiter. Mit schwerem Atemschutz und Wärmebildkameras gelang es der Berufsfeuerwehr Graz das Feuer zu löschen.

