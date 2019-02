Facebook

Lange Zeit hatten die Ärzte kein Mittel gegen die Grippe © Vitalis Verlag

Es sind zuerst nur sporadische Meldungen, die kursieren. Ein Grazer Turner schildert am 8. August 1918 in der Kriegszeitung des Allgemeinen Turnvereins Graz von Trient aus, dass die Seuche „über Nacht kam und fast alle gleichzeitig befiel“. In Graz selbst soll die Seuche bereits im Juli umgegangen sein, so schildert es Harald Salfellner in seinem 2018 erschienenen Buch „Die Spanische Grippe“ (Vitalis Verlag). Und viele Forscher meinen, die Grippe habe sogar den Ersten Weltkrieg entscheidend beeinflusst. Jedenfalls soll General Erich Wilhelm von Ludendorff, der Grippe die Schuld am Scheitern der großen Frühjahrsoffensive gegeben haben.

