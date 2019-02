Facebook

Bilder vom Täter aus der Überwachungskamera © Polizei

Donnerstagabend gegen 20.45 betrat ein maskierter Mann über den Haupteingang ein Wettcafé in der Eggenberger Straße in Graz. Er hielt eine Faustfeuerwaffe in der rechten Hand und ging in Richtung Theke - dort stand eine 21-jährige Angestellte. Diese bedrohte er mit der Waffe und forderte sie auf, ihm Bargeld aus der Kasse zu geben.

Letztlich öffnete der Mann selbst die Kassenlade und entnahm Bargeld, das er in seine Hosen- und Jackentaschen steckte. Nachdem der Täter feststellte, dass sich in einem Tresor kein Bargeld befand, verließ der das Lokal wieder über den Haupteingang und flüchtete zu Fuß in Richtung Westen.

Während der Tat befanden sich mehrere Gäste im Lokal. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kennt den Mann, der beim Überfall von einer Überwachungskamera gefilmt wurde?

Täterbeschreibung laut Polizei:

Der Täter trug eine schwarze Sturmhaube und eine graue Wollhaube mit dem Schriftzug „adidas“, eine schwarze Kapuzenjacke, graue Handschuhe, eine schwarze Jogginghose und blaue Adidas-Sneakers mit weißen Sohlen. Er war etwa 170 Zentimeter groß mit mittlerer Statur, zirka 40 Jahre alt und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Sachdienliche Hinweise an: Landeskriminalamt Steiermark, Tel. 059133/60 33 33