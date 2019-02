Facebook

© (c) DRAGAN TATIC

Das Zusammentreffen von Sebastian Kurz mit US-Präsident Donald Trump zählt sicherlich zu den bisherigen Höhepunkten seiner 14-monatigen Kanzlerschaft. Am denkwürdigen Besuch im Weißen Haus nahmen auch drei Grazer teil, die in dem – von Steirern durchsetzten – Kabinett des Bundeskanzler arbeiten. So stellte Kurz dem amerikanischen Präsidenten seine Büroleiterin Lisa Wieser vor. Die gebürtige Grazerin arbeitete lang im Büro des Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl, ehe sie 2011 vom damaligen Staatssekretär Kurz nach Wien geholt wurde. Wieser ist sie die engste Vertraute des Kanzlers, managt den Kalender, koordiniert die Termine, organisiert den Alltag.

