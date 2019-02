Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Nicht mehr gratis auf Privatstraßen: der Winterdienst der Holding © Rieger

Ein kurzes Schreiben der Holding an Haus- und Wohnungsbesitzer sorgt aktuell für große Aufregung. Es geht um den Winterdienst, den die Holding für rund 300 Privatstraßen – es handelt sich um kein öffentliches Gut, sondern unter anderem um Zufahrten – in der kommenden Wintersaison kappen will. „Die bisher in kulanter Weise und ohne Vorliegen eines besonderen Rechtsgrundes erbrachte, kostenlose winterdienstliche Betreuung durch die Holding-Graz“, beginnt das Schreiben, „wird zukünftig auf diesem Privatstraßenstück nicht mehr vorgenommen.“ Die Betreuung ist von den jeweiligen Eigentümern „pro futuro selbst zu organisieren“.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.