Am Imbissstand bemerkte dass Opfer, dass ihm 400 Euro fehlten © Lars Koch

Nachdem ein 75-Jähriger am Montag in Hartberg Opfer eines Trickdiebstahls geworden war, schlug am Dienstag wieder ein Trickdieb zu - diesmal in Gratkorn. Ein Unbekannter wollte laut Polizei einem 59-Jährigen im Ortsteil Kirchenviertel eine Zeitung um 50 Cent verkaufen. Er lehnte den Kauf ab, gab dem Mann aber die 50 Cent, weil dieser ununterbrochen auf ihn einredete.