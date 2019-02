Facebook

Die steirische Nachwuchsdesignerin präsentierte ihre Modekreationen aus Kaschmir bei der London Fashion Week © Privat

Sie will in den Olymp der Modewelt, am liebsten mit einem eigenen Label. Zuvor wird die 26-jährige Grazerin Christina Seewald allerdings noch ihr Masterstudium „Fashion Design with Knitwear“ - zu Deutsch „Modedesign mit Strickwaren“, das sie gerade am Central Saint Martins College in London absolviert, abschließen. In der vergangenen Woche durfte die Steierin schon acht ihrer Entwürfe bei der London Fashion Week über den Laufsteg schicken.

