Kleine Zeitung +

Psychologische Online-Beratung Prominente Investoren steigen bei Grazer Start-up Instahelp ein

Psychologische Beratung via Chat oder Videotelefonat: Instahelp wächst in Europa kräftig und holt mit Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner oder Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff prominente Investoren an Bord.