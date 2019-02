Kleine Zeitung +

Slowene gefasst Slowene "engagierte" Junkies zum Stehlen: Über 10.000 Euro Schaden

Ein 59-jähriger Slowene soll Diebstähle im Wert von über 10.000 Euro in Auftrag gegeben haben. Am Samstag klickten für ihn in Seiersberg die Handschellen. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.