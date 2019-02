Facebook

Seit 1955 gibt es das "Vespa Maitz", Ende Februar sperrt der Traditionsbetrieb in der Moserhofgasse endgültig zu © Ballguide/Großschädl

Schock-Nachricht für die Vespa-Fans in Graz und darüber hinaus: Vespa Maitz in der Moserhofgasse sperrt zu. "Ja, am 28. Februar haben wir das letzte Mal offen", bestätigt man dort die Anfrage der Kleinen Zeitung. Über die Gründe der Schließung des Traditionsbetriebes wollen die Verantwortlichen nichts sagen.