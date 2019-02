Facebook

Straftat in Gratwein-Straßengel © Preis

Ein 54-jähriger Steirer hat am Sonntag gegen 3.00 Uhr einen Dieb überwältigt. Er hatte laut Polizei seinen Pkw kurzzeitig unverschlossen in einer Hauseinfahrt in Gratwein-Straßengel (Bezirk Graz-Umgebung) abgestellt. Als der Steirer zurückkam, stand ein Fremder neben seinem Auto, der offensichtlich versuchte, Handy und Geldbörse aus dem Auto zu stehlen.