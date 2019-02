Let's swing!Warum im Foyer des Schauspielhauses getanzt wird

Facebook

© Reisinger

Seit einigen Jahren lädt der Grazer Verein "Lindy Cats" regelmäßig zu Swing-Tanzabenden ein. Diese kostenlosen "Socials" finden zumeist in der in Parks oder auf Plätzen statt oder - sowie am gestrigen Samstag - direkt im Foyer des Schauspielhauses: Ob Anfänger oder geübte Swingtänzer - gute zwei Stunden lang brachten Begeisterte dort den Fliesenboden regelrecht zum glühen. Es spielte die Band The Absinthe Cats Swing-Klassiker wie On the Sunny Side of the Street.