Das Goldene Ehrenzeichen an Andreas Gabalier polarisiert weiter. Doch die Stadt Graz bleibt dabei: Der Musiker wird geehrt. Warum Gabalier so polarisiert.

Andreas Gabalier begeistert die Massen - hier etwa bei seinem steirischen Heimspiel in Schladming © APA

Es ist erst zwei Wochen her, dass Andreas Gabalier in München den Karl-Valentin-Orden entgegengenommen hat. Schon im Vorfeld gab es heftigen Gegenwind. So kritisierte etwa Gunter Fette, Nachlassverwalter des 1948 verstorbenen Künstlers Karl Valentin, der Volks-Rock-’n’-Roller sei homophob, frauenfeindlich und spiele mit faschistischen Symbolen. Gabalier wies bei der Verleihung die Vorwürfe vehement zurück.

