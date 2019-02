Zwei maskierte Männer überfielen Sonntag früh eine Tankstelle in Seiersberg. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos. Die Polizei ersucht um zweckdienliche Hinweise.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Eder

Zwei Unbekannte überfielen Sonntagfrüh, kurz nach Mitternacht eine Tankstelle in Seiersberg in der Maria-Pfeiffer-Straße. Einer der beiden Männer war mit einer Pistole bewaffnet und bedrohte den 32-jährigen Angestellten. Dieser war alleine im Verkaufsraum. Die Männer erbeuteten eine geringe Summe Bargeld, alkoholische Getränke sowie Zigaretten. Nach der Tat flüchteten sie zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Alarmfahndung verlief ergebnislos. Die Erhebungen wurden vom Landeskriminalamt übernommen.