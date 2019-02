Über drei Tage und 120 Kilometer geht der Dusi Canoe Marathon in Südafrika. Erstmals nahmen auch zwei Steirer, Marcel Bloder und Simon Honc, teil. Am Samstag erreichten sie als 20. in ihrer Kategorie das Ziel.

Am Ziel: Simon Honc und Marcel Bloder © Gerhard Peinhaupt

Der Jubel bei den beiden Steirern Marcel Bloder und Simon Honc ist groß: "Unglaublich, wir haben unseren ersten Dusi Canoe Marathon in Südafrika nach insgesamt 11 Stunden und 35 Minuten im K2 (Zweierkajak) auf Platz 20 ins Ziel gebracht!"

Der Dusi Canoe Marathon geht in drei Tagesetappen über 120 Kilometer von Pietermaritzburg nach Durban. Er gilt als eines der "härtesten und längsten Marathonrennen der Welt" - 1200 Teilnehmer gingen von 14. bis 16. Februar in verschiedenen Kategorien an den Start. Erstmals auch die zwei Steirer: der 24-jährige Simon Honc vom Brucker Wassersportclub und Marcel Bloder (28), Obmann vom Kanu Club Graz.

Christoph Honc, Marcel Bloder, Simon Honc, Gerhard Peinhaupt Foto © Privat

42, 44 und 36 Kilometer lang waren die drei Tagesetappen, "ohne unseren Supporter Christoph Honc", Vater von Simon Honc, "wäre es unmöglich gewesen, hier teilzunehmen", so die beiden Steirer am Samstag. Sie wurden übrigens von Gerhard Peinhaupt (Kajak-Weltmeister 1977) trainiert. Auch er war in Südafrika mit dabei.

Die letzte Etappe am Samstag war besonders zähl. "Heute Nacht war die Hölle für mich", berichtet Marcel Bloder, dem es so wie seinem Partner gesundheitlich nicht gut ging. "4 Liter Flüssigkeitsverlust und nicht einmal 3 Stunden Schlaf! Ich war mir sicher, dass ich heute nicht starten können würde ... Dank Simon und Christoph haben wir aber durchgebissen und sind mit großen Schmerzen und ohne Frühstück doch noch die letzte 36-km-Etappe angetreten. Das längste Rennen meines Lebens, keine Ahnung, wie wir das geschafft haben!"

Südafrika: Steirer schaffen Dusi Canoe Marathon Privat Gerhard Peinhaupt Marcel Bloder Marcel Bloder Marcel Bloder Marcel Bloder Marcel Bloder 1/7

Doch letztlich war es ein unglaubliches Erlebnis: "Die Zieleinfahrt war unbeschreiblich, Christoph hat uns noch schnell die Österreich-Fahne zugeworfen und wir sind voller Stolz und Ehrfurcht durch den Zielbogen!" Mit dem Duo gefreut hat sich Peinhaupt, "der auf uns im Ziel gewartet hat".

