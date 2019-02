Facebook

Die Sache wurde am 26. April 2002 fixiert: Damals beschloss der Gemeinderat, dass der Grazer Fotograf Manfred Willmann mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz ausgezeichnet werden wird. Knapp 17 Jahre später will Willmann von dieser Ehre nichts mehr wissen - und gibt seine Auszeichnung zurück.

Grund ist ein weiterer Beschluss von dieser Woche: Am Donnerstag, 14. Februar, hat der Gemeinderat weitere Ehrungen fixiert- unter anderem an Musiker Andreas Gabalier. An diesem Entschluss stößt sich Staatspreisträger Willmann nun. Gegenüber der Austria Presse Agentur (APA) sprach er in Bezug auf Gabalier von "Kommerzialismus und Volksverdummung".

"Ich mag ihn nicht"

Aber der Reihe nach: Willmann, der auch Herausgeber der Fotografie- und Kunstzeitschrift "Camera Austria" ist, hat sein Ehrenzeichen "in Würdigung meiner künstlerischen Arbeit wie auch meines Einsatzes für die zeitgenössische Fotokultur" erhalten, wie er betont. Wegen dem Volks-Rock-'n'-Roller verzichte er nun freiwillig auf die Ehre: "Ich mag ihn nicht", sagte der Künstler am Samstag zur APA.

Manfred Willmann wurde auch mit dem "Staatspreis für Fotografie" ausgezeichnet Foto © Atelier Heimo Binder

"Diesen Kommerzialismus und diese Volksverdummung unterstütze ich nicht, das hat mit Volkskunst nichts zu tun", legte Willmann nach. "Aus dem Anlass der aktuellen Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens fühle ich mich verpflichtet, diese Auszeichnung jetzt zurückzulegen."

Diesen Kommerzialismus und diese Volksverdummung unterstütze ich nicht, das hat mit Volkskunst nicht zu tun. Manfred Willmann

An der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens an Gabalier wird das freilich nichts ändern. Noch am Samstag reagierte man im Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Die Vergabe sei fix, man habe sie mehrheitlich beschlossen. Neben der Volkspartei stimmten auch die FPÖ, SPÖ und Neos für Gabalier. KPÖ und Grüne waren dagegen.

Weitere Preisträger in Graz

Auch daran zeigt sich, dass der selbsternannte "Volks-Rock-'n'-Roller" weiterhin umstritten ist. Erst letztes Wochenende wurde ihm trotz heftiger Kritik der Karl-Valentin-Orden der Münchner Faschingsgesellschaft Narrhalla verliehen. Die Gilde wurde daraufhin vom schwulen Rosenmontagsball in München ausgeladen, weil sich Gabalier, wie es heißt, "in der Vergangenheit wiederholt homophob geäußert" habe.

Abseits von Gabalier war man sich im Grazer Gemeinderat am Donnerstag übrigens einig: Die Schauspielerin Aglaia Szyszkowitz, die Fotografen Christian Jungwirth und Peter Melbinger sowie der Unternehmer Helmut Neukam erhalten ebenfalls das Ehrenzeichen in Gold. Diese Beschlüsse fielen einstimmig.