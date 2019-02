Facebook

370 Mal musste die Verkehrsredaktion des Radiosenders Ö3 im Vorjahr einen Geisterfahrer-Alarm vermelden. Am öftesten war davon die Steiermark betroffen - 84 Mal waren Autofahrer hier in falscher Fahrrichtung unterwegs, gefolgt von Nieder- (81 Fälle) und Oberösterreich (57 Fälle). Immerhin: Die Zahl der Meldungen hat sich im weiß-grünen Bundesland gegenüber 2017 reduziert, damals zählte man noch 96 Geisterfahrer.

Absoluter Hotspot im dieser Tage veröffentlichten, offiziellen Ranking ist österreichweit zwar die Murtal-Schnellstraße (S36) mit insgesamt 15 Meldungen. Zählt man aber alle Fälle im Umfeld der Landeshauptstadt zusammen, so ist der Großraum Graz der traurige Spitzenreiter. Da es sich hier jedoch um unterschiedliche Straßenabschnitte in der Region handelt, sind diese in der offiziellen Liste einzeln ausgewertet: Demnach wurden 2018 im Großraum Graz insgesamt 29 Geisterfahrern protokolliert, im Schnitt war also alle 12 Tage ein Falschfahrer unterwegs.

Wann man auf Geisterfahrer trifft

Spitzenreiter ist hier der Bereich in Graz-Umgebung nördlich von Webling auf der A9-Pyhrnautobahn (11 Fälle). Jeweils 9 Fälle vermeldet Ö3 auf der A2-Südautobahn zwischen Gleisdorf (Bezirk Weiz) und Lieboch sowie wieder auf der A9 südlich von Graz-Webling. Die Zahlen betreffen beide Fahrrichtungen. Trotz der hohen Zahlen ist auch im Großraum Graz ein Rückgang zu vermelden, 2017 zählte man hier noch 38 Fälle, 23 davon auf der A2.

Bundesland-Ranking Hier wurden 2018 die meisten Geisterfahrer gezählt: Steiermark: 84 Fälle Niederösterreich: 81 Fälle Oberösterreich: 57 Fälle Kärnten: 45 Fälle Tirol: 42 Fälle Salzburg: 29 Fälle Burgenland: 15 Fälle Vorarlberg: 12 Fälle Wien: 5 Fälle Die Zahlen gingen im Vergleich zu 2017 in Tirol (69) und Wien (13 Fälle) deutlich, in der Steiermark (96) und in Niederösterreich (87) leicht zurück. In allen anderen Bundesländern gab es ein kleines Plus an Geisterfahrern.

Ein Blick in die österreichweite Statistik zeigt auch, wann die Geisterfahrer unterwegs sind: Am wahrscheinlichsten begegnet man ihnen am Wochenende und am späten Abend zwischen 21 und 24 Uhr. 2018 gab es im Dezember eine besondere Häufung, der schwächste Monat war laut Ö3 der Februar.

