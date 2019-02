Auch bei der Junior-Version von „The Voice of Germany“ geben Steirerinnen den Ton an. Staffel-Start ist heute Sonntag - um 20.15 Uhr auf Sat.1 geht es los!

Lilo aus Graz bzw. Singapur und Theresa aus Graz singen bei The Voice Kids mit © Sat.1/André Kowalski

Bei der deutschen Castingshow "The Voice of Germany" waren in der Saison 2018/19 außergewöhnlich viele Kandidatinnen und Kandidaten aus der Steiermark dabei. Die Junior-Version "The Voice Kids" hat vor drei Jahren hat mit dem Fürstenfelder Lukas Janisch (damals 13) sogar ein Steirer gewonnen. Und auch in der diesjährigen Staffel sind zwei Talente aus Graz dabei: Die 13-jährige Theresa eifert ihrem großen Vorbild Ariana Grande nach. Musik hat sie offenbar im Blut: Ihre Mutter ist Gesangslehrerin, ihr Vater Musikproduzent.

