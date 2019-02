Überraschung"IGGÖ" statt "Islam" jetzt auch in steirischen Zeugnissen

Am heutigen Zeugnistag bleiben muslimische Schüler nun auch in der Steiermark verwirrt zurück. Bei "Religionsbekenntnis" steht IGGÖ statt Islam.

Am heutigen Freitag scheint plötzlich "IGGÖ" in vielen Zeugnissen auf © KK

Bereits am 1. Februar gab es in Wien Verwirrung, als in den Zeugnissen unter Religionsbekenntnis nicht mehr "Islam", sondern "IGGÖ" stand - kurz für Islamische Glaubensgemeinschaft Österreich. Nun der Paukenschlag am heutigen Zeugnistag in der Steiermark: Auch in steirischen Zeugnissen steht jetzt IGGÖ statt Islam.



