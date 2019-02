Die wohlverdienten Semesterferien stehen vor der Tür. Sechs Tipps, wo es in und um Graz Freizeitspaß für die ganze Familie gibt, damit Langeweile ein Fremdwort bleibt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Und ab geht's in die Ferien! © Christian Schwier/Fotolia

Freiheit kann anstrengend sein. Was nur tun mit all der Zeit, die bleibt, wenn die Hausaufgaben einmal ausbleiben? Damit die Ferien sich nicht zur Wüste ausdehnen, haben wir sechs Tipps gesammelt: Ob kleiner Kunstkenner, Museumsfan oder großer Entdecker und Seefahrer, für jeden ist was dabei.