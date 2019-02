Am heutigen Freitag findet im Grazer Zentrum die große Klimaschutz-Demo von Hunderten Schülern statt. Öffis werden vorübergehend ausgebremst.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Öffi-Gäste müssen mit Änderungen rechnen © Jürgen Fuchs

Am 15. Februar um 12 Uhr ist es so weit: Erstmals findet auch in Graz eine große Klimaschutz-Demonstration von voraussichtlich Hunderten Schülerinnen und Schülern statt. Die Veranstaltung startet auf dem Grazer Mariahilferplatz, bis 14 Uhr zieht der Protestzug zum Grazer Hauptplatz weiter.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.