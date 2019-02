Drei Leichtverletzte nach Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw in der Asperngasse. Die Garnitur sprang durch die Wucht aus den Schienen. Sie traf eine Radfahrerin, die aber unverletzt blieb.

Kollision in Graz

In Graz kollidierten am Donnerstagnachmittag ein Auto und eine Straßenbahn © Severin Kann

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn und eines Pkw am Donnerstagnachmittag in Graz sind drei Personen verletzt worden. Laut Holding Graz kam es in der Asperngasse zu der Kollision, bei der die Tram durch die Wucht aus den Schienen sprang und einige Meter mit der Front zur Seite rutschte. Zwei Insassen des Autos sowie ein Fahrgast wurden vom Roten Kreuz versorgt. Zwischen der Remise Alte Poststraße und dem UKH Graz wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Straßenbahn sprang durch die Wucht aus den Schienen Foto © Severin Kann

Ausgelöst wurde der Unfall durch einen 79-jährigen Autolenker. Der Grazer fuhr trotz Nachrangs in die Kreuzung Daungasse/Asperngasse ein. Dann stieß die Straßenbahn im rechten Winkel gegen das Auto. Der Lenker und sein Beifahrer, ein 64-jähriger Grazer, wurden leicht verletzt. Ebenso wurde eine 32-jährige Frau in der Straßenbahn leicht verletzt. Alle drei wurden im UKH ambulant behandelt. Riesenglück hatte eine 45-jährige Radfahrerin: Sie wurde von der entgleisten Straßenbahn erfasst, blieb aber unverletzt.

Bilder: Kollision zwischen Pkw und Tram in Graz

Laut Holding steht die 50-jährige Lenkerin der Linie 1-Bim unter Schock.

Drei Personen wurden vom Roten Kreuz versorgt Foto © Severin Kann

An dieser Stelle kam es in der Vergangenheit bereits zu einem Unfall - allerdings in die andere Fahrtrichtung Foto © Severin Kann