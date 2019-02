"Fridays for Future": Unter diesem Motto findet am Freitag erstmals auch in Graz eine groß angelegte Demo von Schülern statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jakob, Marlene und Lena rufen am Freitag zur Klimademo auf © Ballguide/Richard Großschädl

Am heutigen Freitag ist es also so weit: Am Grazer Mariahilferplatz startet um 12 Uhr die erste große Klimaschutz-Demonstration von Schülern in der Landeshauptstadt. Nach dem Vorbild der 14-jährigen Greta Thunberg aus Schweden werden an diesem 15. Februar auch in Graz Hunderte junge Menschen auf die Straße gehen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.