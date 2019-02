Unbekannte Täter brachen in drei Baustellencontainer ein und stahlen diverses Werkzeug.

© (c) APA/GERT EGGENBERGER/Sujetbild

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen unbekannte Täter in Fernitz-Mellach einen Baustellencontainer auf und stahlen diverses Werkzeug. Bei einem zweiten Versuch blieben sie erfolglos. Die gleichen Täter dürften auch in Vasoldsberg zwei Baustellencontainer aufgebrochen und ebenfalls diverses Werkzeug erbeutet haben, unter anderem auch Motorsägen und Schlagschrauber. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch unbekannt.