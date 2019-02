Fahndung Achtung beim Schmuckkauf! Dieser Ring wurde gestohlen

Facebook

Dieser Ring wurde bei einem Diebstahl in der Steiermark gestohlen © Bundeskriminalamt

Warnung an Schmuckkäufer und Antiquitätenhändler: Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in St. Radegund bei Graz erbeuteten unbekannte Täter am 4. Februar Bargeld und Schmuck - darunter war dieser Ring. Die Unbekannten konnten unerkannt fliehen. Jetzt hat das Bundeskriminalamt die Fahndung nach dem Schmuckstück veröffentlicht.

Was ist Kulturgut?

Gemäß der Definition in § 1 Denkmalschutzgesetz (DMSG) handelt es sich um „von Menschen geschaffene unbewegliche und bewegliche Gegenstände von geschichtlicher, künstlerischer oder sonstiger kultureller Bedeutung“.

Auf den Seiten des Bundeskriminalamtes finden sich kriminalpolizeiliche Fahndungen nach Personen, Abgängigen aber auch nach gestohlenen Kunst- und Wertgegenständen. Insgesamt hat der Handel mit gestohlenen und gefälschten Kulturgütern weltweit zugenommen. Mit der Veröffentlichung erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung, erklärt der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Vincenz Kriegs-Au. 2017 betrug die Aufklärungsquote bei Kulturgutdiebstahl in Österreich 22,1 Prozent.

Das sollten Sie beachten, um keine gestohlenen Kunstgegenstände anzukaufen Fragen Sie bei jedem Kunstkauf nach der Herkunft und lassen sich diese auch bestätigen.

Lassen Sie sich auf jeden Fall eine Rechnung ausstellen, aus der der Name des Händlers hervorgeht und heben

Sie diese gut auf. Dies gilt auch für Ankäufe im Ausland.

Stellt sich der Gegenstand, den Sie beispielsweise auf einer Messe, einem Flohmarkt oder im Onlinehandel

erworben haben, als gestohlen heraus, müssen Sie mit einem Strafverfahren wegen Hehlerei rechnen.

