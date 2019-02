Facebook

Ein Marokkaner starb in der Nacht auf Dienstag in der Justizanstalt Karlau © Hanschitz

Zu einem Todesfall kam es in der Nacht auf Dienstag in der Grazer Justizanstalt Karlau. Ersten Informationen zufolge dürfte ein Häftling eine chemische Droge genommen und zu randalieren begonnen haben. Der wegen eines in Tirol verübten Mordversuchs inhaftierte Marokkaner wurde daraufhin in einen speziell gesicherten Haftraum gesperrt. Obwohl er keine äußeren Verletzungen hatte, starb der Mann später im Schlaf.