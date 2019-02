Facebook

Der 66-Jährige verletzte bei der Festnahme zwei Polizisten © APA/BARBARA GINDL

Ein Nachbarschaftsstreit wegen einer Überwachungskamera hat am Montag nördlich von Graz zu einer Hausdurchsuchung, einer Flucht und Verletzten geführt: Ein 71-Jähriger war mit seinem Nachbarn wegen der Kamera in Streit geraten. Die Polizei schritt ein und wollte das verschwundene Gerät im Haus des 66-Jährigen suchen. Als ihm die Beamten auf die Spur kamen, lief er davon, hieß es am Dienstag.