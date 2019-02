Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Quizmaster Nicholas Martin verteilt die Fragezettel im Office Pub © Ballguide/Manuel Hanschitz

Die Pub-Quiz-Szene in Graz ist groß. Fast täglich können in verschiedenen Lokalen knifflige Aufgaben gelöst werden. Wir waren bei einem Rätselabend im Office Pub dabei.

In wenigen Minuten ist es so weit. Dann stecken an diesem Dienstagabend im Office Pub in Graz wieder bis zu 40 Teams die Köpfe zusammen und lachen und diskutieren und versuchen, knifflige Fragen zu beantworten. Gerade geht im Lokal im Grazer Zentrum das „Single-Quiz“ zu Ende.

19 Uhr. In einer halben Stunde startet das große Pub-Quiz im Teammodus, 200 Personen werden wieder erwartet. – „Antwort 23: Australien!“ – Die ersten Teilnehmer treffen ein und finden sich in Gruppen zusammen. – „Antwort 25: Kirschen!“ – Zwei junge Männer in schwarzen Pullis fragen den Kellner, ob noch ein Tisch frei ist. – „Antwort 30: Jesus!“ – Die zwei Männer haben einen Platz gefunden. – „Letzte Antwort beim Single-Quiz: Mona Lisa!“ Das Quiz kann beginnen Foto © Ballguide/Manuel Hanschitz

Nicholas Martin, der Quizmaster, schnappt nach Luft. Eine Viertelstunde noch. „Ich hoffe, meine Pizza kommt vorher“, schmunzelt er. „Ich habe während des Spiels kaum Zeit zum Essen, da muss alles schnell gehen.“ Seit fünf Jahren leitet der gebürtige Amerikaner die wöchentlichen Rätselrunden im Office Pub. Das Quiz selbst wurde 2005 dort eingeführt.

19.30 Uhr. Die Musik stoppt. Anspannung liegt in der Luft. Schallendes Gelächter verwandelt sich in Flüstern, die ersten Stifte werden gezückt. Konzentriert ruhen alle Augen auf Nik. „Ladies and Gentlemen, welcome to our weekly Pub Quiz!“

Grazer Pub-Quizzes Pub-Quiz ist eine Tradition aus dem englischsprachigen Raum. Alleine oder in Teams müssen Rätselaufgaben gelöst werden. Unter anderem finden Sie in Graz hier statt: Montag: The Churchill (Heinrichstraße 21), 19 Uhr, in Teams

Dienstag: Office Pub (Trauttmansdorffgasse 3), 19.30 Uhr: Team-Quiz, davor Single-Quiz

Mittwoch: North and South (Stremayrgasse 15), 1 Mal/Monat

Donnerstag: The Pub (Mariahilferstraße 20), 19.30 Uhr, in Teams

Das Office Pub ist jetzt – wie an jedem Dienstag – gesteckt voll. Nik verteilt die Fragebögen für die erste Runde. Zunächst gilt es einmal Bilder zu erraten. An den Tischen treffen verwirrte Blicke auf wissendes Nicken. Die Aufgabe: Musikinstrumente erkennen. Der Schwierigkeitsgrad? Gitarre und Klavier sind jedenfalls nicht am Papier dabei. Auch beliebt in dieser ersten Kategorie: internationale Flaggen oder verzerrte Gesichter von Promis erraten. „Letzte Woche waren wir voll gut in dem Teil“, ruft das Team mit dem interessanten Namen „Vamonos Pest“. Köpfe werden zusammengesteckt, es wird diskutiert, gelacht, unnützes Wissen hervorgekramt und argumentiert.

20.10 Uhr. Totenstille. Nik hat alle Zettel verteilt und die Startgebühr von einem Euro pro Person eingesammelt. Ab dem fünften Spieler aufwärts zahlt man 1,50 Euro. Alles zusammen ist der heutige Jackpot, den es zu gewinnen gibt. „Wenn wir den mal gewinnen, kaufen wir uns gemeinsam einen Schrebergarten“, verrät das Team des „1. Flunky-Ball-Club Sektion Denksport“, das seit zwei Jahren regelmäßig herkommt. Quizmaster Nik sitzt wieder am Mikro – zweite Runde „Allgemeinwissen“. Die erste Frage lautet: „In welchem Jahr ist Gerhard Schröder geboren, hat ‚Casablanca‘ den Oscar gewonnen und die Belagerung von Leningrad geendet?“ Wieder wird diskutiert und getüftelt. „Oh mein Gott, keine Ahnung“, schallt es durch den Raum.

Nik an seinem Quizmaster-Pult Foto © Ballguide/Manuel Hanschitz

Nik wartet noch immer auf seine Pizza. Er bereitet sich jeden Dienstag zehn Stunden auf den Abend vor. „Aber ich denke die ganze Zeit über passende Quiz-Fragen nach“, meint er. Überraschend war für ihn zu Beginn, „dass Österreicher jeden Skispringer bis in die 70er-Jahre zurück kennen und alle Liedtexte zu EAV mitgrölen“.

21 Uhr. Das „Team Taylor“ – in Anlehnung an den TV-Heimwerker Tim Taylor – ist in seinem Element. „Einmal haben wir die Jahreswertung gewonnen“, sagt Niki Rechberger. Wie seine Kollegen trägt er ein T-Shirt mit dem Team-Logo. „Angefangen haben wir 2007 als Studenten, inzwischen sind wir verheiratet, haben Kinder und kommen immer noch gern her.“ Das Team Taylor kämpft heute unter anderem gegen die „Frontgardeners of Schillerstreet“, „Fritzi and the Heart Brexiteers“, „The Jon Snows for we know nothing“ oder die „Desoxyribonukleinsäufer“.

22.45 Uhr. Nachdem Anagramme zu „fiktiven Plätzen“ gelöst, Schachbegriffe gesucht und Unis nach ihrem Gründungsdatum gereiht wurden, warten alle auf das Endergebnis. „Man trifft Freunde und bekommt Unterhaltung geboten, die herausfordernd ist. Am besten sind die Aha-Momente“, sagt Nik und beißt von seiner Pizza ab. „Das Konzept von Pub-Quiz funktioniert einfach.“

Übrigens: Das gesuchte Jahr (Casablanca, Schröder, Leningrad) ist 1944.

Eigenes Logo: Das Team Taylor trifft sich hier wöchentlich Foto © Ballguide/Manuel Hanschitz

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.