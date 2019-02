Probeführerscheinbesitzer fuhr in Graz mit 113 Stundenkilometern in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Seinen Führerschein ist er jetzt los.

Die Polizisten stoppten den Lenker mit 113 km/h © Symbolbild: APA/BARBARA GINDL

Es war Sonntagnachmittag, von Feiertags-Gemächlichkeit war in diesem Fall aber keine Spur. Ein 19-jähriger Grazer war gegen 15 Uhr mit seinem Auto in der Grazer Puntigamerstraße in Fahrtrichtung Osten unterwegs, und das mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Polizisten der Verkehrsinspektion Graz I führten zu diesem Zeitpunkt gerade Tempokontrollen mittels Lasergerät durch, als ihnen der junge Mann in die Falle ging. Statt der erlaubten 50 km/h war er zu diesem Zeitpunkt mit 113 km/h unterwegs.

Die Polizisten hielten den 19-Jährigen an und stellten fest, dass er im Besitz eines Probeführerscheins war. Als Rechtfertigung für sein hohes Tempo gab er an, die Überschreitung nicht wahrgenommen zu haben. Er wird angezeigt, den Führerschein dürfte er vorerst los sein.

Mit 230 km/h durch Graz

Erst letzte Woche stoppte die Grazer Polizei zwei jugendliche Raser: In der Nacht auf Donnerstag wollte eine Streife gegen 2 Uhr den Pkw eines 18-jährigen Grazers im Bereich Karlauer Gürtel anhalten. Der 18-Jährige beschleunigte seinen Pkw schließlich, um sich der Anhaltung zu entziehen. Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit von - nach eigenen Angaben - bis zu 230 km/h durch das östliche Stadtgebiet. Im Auto wurden schließlich auch noch Waffen sichergestellt.