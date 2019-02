Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Strafzettel für selbst verschuldeten Unfall © Fotolia/theblackrhino

Die Frau eines Polizisten ist in der Grazer Neuholdaugasse mit dem Fahrrad unterwegs. Sie stürzt, verletzt sich und muss im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Später taucht die Polizei auf und befragt die Betroffene zum Unfallhergang: Sie sei selber schuld, dass sie zu Sturz gekommen sei, es gebe am Unfall keinen Zweitbeteiligten. So weit, so gut.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.